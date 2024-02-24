МИД Турции об урегулировании конфликта в Украине

МИД Турции выразил уверенность в том, что со временем в украинском конфликте возникнут подходящие условия для дипломатического урегулирования.

Об этом говорится в заявлении ведомства на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Война в Украине продолжается уже второй год, разрушительное воздействие на Украину растет, и усугубляются его негативные последствия на региональном и глобальном уровнях. Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам активизировать дипломатический процесс. Понимая это, мы продолжаем обращаться к сторонам с необходимыми предложениями", - говорится в заявлении.

МИД добавил, что Турция "продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и постоянного решения [конфликта] на базе независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

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