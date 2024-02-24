Еврокомиссия представит программу вступления Украины в ЕС - СРОКИ
Еврокомиссия намерена уже к середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az.
"С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", - заявила глава ЕК. Трансляция выступления проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X (бывший Twitter).
Сроки предоставления программы фон дер Ляйен назвала во время выступления на пресс-конференции с бельгийским премьером Александром де Кроо, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, итальянским премьером Джорджей Мелони, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.
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