Еврокомиссия представит программу вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия намерена уже к середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. С таким заявлением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az.

"С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим в середине марта общую рамку для переговоров", - заявила глава ЕК. Трансляция выступления проводилась в аккаунте главы Еврокомиссии в социальной сети X (бывший Twitter).

Сроки предоставления программы фон дер Ляйен назвала во время выступления на пресс-конференции с бельгийским премьером Александром де Кроо, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, итальянским премьером Джорджей Мелони, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.