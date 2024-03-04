Иран снизил запасы высокообогащенного урана

Иран в ноябре сократил запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня, впервые с 2021 года. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ, с которым ознакомился Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что запасы снизились на пять процентов в сравнении с предыдущим кварталом, когда было зафиксировано увеличение производства на пять процентов. В агентстве подчеркнули, что "для того, чтобы достичь снижения, Иран смешал 31,8 килограмма урана, обогащенного до 60 процентов, с материалом меньшей концентрации".

Инспекторы МАГАТЭ отметили, что иранские запасы урана, обогащенного до 60 процентов, снизились до 121,5 килограмма со 128,3 килограмма в ноябре.

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