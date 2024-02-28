Парламент Казахстана ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Мажилис парламента Казахстана ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном, подписанный в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Мажилис, цель документа - выведение казахстанско-узбекских отношений на новый уровень взаимодействия и двустороннего сотрудничества, а также содействие дальнейшему укреплению независимости, суверенитета, территориальной целостности и устойчивому экономическому развитию двух государств.

На основании договора Казахстан и Узбекистан подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаться от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.

Кроме того, страны создают благоприятные условия для углубления взаимной экономической кооперации, укрепления и наращивания торгового оборота, инвестиционной деятельности, предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, развития взаимосвязанной транспортной системы, сохранения духовной и культурной близости народов двух стран, углубления взаимных связей в сфере науки, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, обмена информацией.

В договоре также предусмотрены положения, согласно которым стороны предпринимают меры по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственных сооружений, внедрению водосберегающих технологий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!