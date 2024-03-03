Ядерные державы призвали договориться о неприменении ядерного оружия

Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в рамках недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве заявил, что ядерные державы должны первыми заключить договоры о неприменении ядерного оружия (ЯО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Китайский дипломат допустил, что ядерные державы могут также сделать официальные заявления о неприменении ядерного оружия.

"Требования государств, не обладающих ядерным оружием, освободить от угрозы применения ядерного оружия справедливы и разумны", - добавил он.

Он пояснил, что государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны выполнять особые обязанности: они должны "провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу".

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