Мексика, США и Гватемала договорились вместе бороться с нелегальной миграцией

Мексика, США и Гватемала впервые договорились координировать свои действия в области предотвращения незаконной миграции. Об этом говорится в опубликованном в среду мексиканским МИД заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высокопоставленные представители США, Мексики и Гватемалы собрались сегодня в Государственном департаменте, чтобы провести трехстороннюю министерскую встречу для укрепления сотрудничества в сфере миграции", - заявило внешнеполитическое ведомство. Во встрече приняли участие госсекретарь Энтони Блинкен и министры иностранных дел Гватемалы Карлос Рамиро Мартинес и Мексики Алисия Барсена. Основными темами обсуждения стали причины роста миграционных потоков и обеспечение пограничного контроля при сохранении легальных путей трудовой миграции.

"Стороны согласились с необходимостью срочного устранения структурных причин нелегальной миграции <...>. В связи с этим участники встречи обсудили наращивание инвестиций в Гватемалу для развития инфраструктуры и расширения доступа к здравоохранению, образованию, электроэнергии и жилью", - говорится в заявлении. Стороны сделали акцент на необходимости "расширения цепочек поставок между тремя странами и создания рабочих мест в регионе".

Представители Мексики, США и Гватемалы обязались запустить информационную систему обмена данными о миграционных потоках и сформировать трехстороннюю рабочую группу для координации совместных усилий в этой области.

Президент Джо Байден заявлял о готовности принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США при одобрении Конгрессом законопроекта. Президент констатировал, что представители его администрации более двух месяцев проводят консультации с законодателями от Демократической и Республиканской партий. В ходе обсуждения, по словам Байдена, был согласован "ряд самых жестких и справедливых реформ по охране границы" в истории США. Как отметил глава государства, в случае одобрения Конгрессом предлагаемых мер он получит "чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена".

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