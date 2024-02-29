Путин о попытках Запада втянуть Россию в гонку вооружений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом", - сказал Путин в четверг, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

По его словам, в 1981-1988 годах военные расходы СССР составляли 13% ВНП.

"Поэтому наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов", - отметил Путин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!