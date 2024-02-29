Путин о попытках Запада втянуть Россию в гонку вооружений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений, тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом", - сказал Путин в четверг, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.
По его словам, в 1981-1988 годах военные расходы СССР составляли 13% ВНП.
"Поэтому наша задача - так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов", - отметил Путин.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре