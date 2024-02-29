В Испании задержали причастного к контрабанде оборонных материалов в Саудовскую Аравию

Гражданская гвардия Испании задержала человека, который предположительно связан с контрабандой оборонных материалов в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, полицейские завели расследование в отношении еще одного подозреваемого. В частности, "задержанный использовал принадлежащую ему компанию, расположенную в Малаге, для осуществления многочисленных экспортных операций на сумму более €2,8 млн". Эти операции не имели необходимых разрешений от испанских властей, поэтому они "мошеннических образом" выдавались за отправку запасных частей для грузовиков.

Отмечается, что, "помимо поставок двигателей и запасных частей военного назначения, компания также оказывала техническую помощь в проведении модернизации многочисленных бронированных машин" Вооруженных сил Саудовской Аравии. "Эти транспортные средства позднее использовались в войне в Йемене в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, направленных против обострения этого военного конфликта", - добавили в гражданской гвардии.

По ее версии, благодаря операции удалось предотвратить "не только то, что расследуемая компания продолжала незаконно экспортировать военные материалы без какого-либо контроля со стороны испанских властей, но и то, что указанные материалы могли быть перенаправлены [для использования] в военных конфликтах, таких как упомянутый в Йемене, или в другие страны Ближнего Востока".

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