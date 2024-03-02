Россия уведомила США о пуске ракеты «Ярс»

Россия уведомила США об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС представитель Пентагона.

По словам представителя американского военного ведомства, уведомление было направлено через Центр по уменьшению ядерной опасности.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией", - подчеркнули в Пентагоне.

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