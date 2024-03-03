Итальянский военный корабль сбил беспилотник в Красном море

Итальянский корабль Duilio сбил беспилотный летательный аппарат в Красном море, который приближался к нему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Италии, экипаж действовал, руководствуясь принципом самообороны.

Как указывается, беспилотник соответствовал всем характеристикам тех, что ранее использовались при попытках нападений. Он приблизился на расстояние 6 км.

"В настоящий момент указанное судно находится в зоне, чтобы гарантировать свободную навигацию по коммерческим маршрутам после нападений группировок Хуситов", - говорится в сообщении.

Министр обороны Гуидо Крозетто отметил, что атаки хуситов на коммерческие суда носят "террористический характер и являются нарушением международного права".

Италия приняла тактическое командование новой морской миссии ЕС Aspides в Красном море, однако формально участие в этой миссии пока не утверждено в национальном парламенте. Голосование должно пройти 5 марта.

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