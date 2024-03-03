https://news.day.az/world/1641894.html Cильное наводнение в Уругвае - ВИДЕО
Cильное наводнение в Уругвае - ВИДЕО
Мощное наводнение в Монтевидео, столице Уругвая, произошло из-за проливных дождей.
На улицах буквально реки, которые уносят машины.
Как пишет USA Today, пока что, информации о пострадавших нет, передает Day.Az.
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