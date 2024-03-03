Cильное наводнение в Уругвае

Мощное наводнение в Монтевидео, столице Уругвая, произошло из-за проливных дождей.

На улицах буквально реки, которые уносят машины.

Как пишет USA Today, пока что, информации о пострадавших нет, передает Day.Az.

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