Армяне считают мелочь на свалке истории

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Серж Саргсян отчаянно пытается найти финансирование для своей политической деятельности.

Day.Az представляет публикацию:

Новости со свалки истории: о себе решил напомнить забытый уже персонаж Серж Саргсян. Как пишут армянские СМИ, Саргсян провел совещание с руководством своего блока "Честь имею". Разумеется, подробности совещания "совершенно случайно" утекли в прессу.

Сообщают, что Саргсян обсудил с подельниками "планы будущей борьбы" - очевидно, за власть - и "вопросы финансирования". Если переводить на человеческий язык, то Сержик пытается сформировать костяк, который будет помогать ему в попытке перехватить власть обратно.

Что касается "вопросов финансирования", то тут, очевидно, дело в том, что однозначного "да" ни от одной силы Саргсян так пока и не получил. Разумеется, больше всего надежд у Сержика возлагается на Москву - по сути вся армянская оппозиция сейчас пытается понравиться Москве, сыграть на раздражении, которое испытывают к Пашиняну в Кремле, и получить-таки заветные деньги.

Но вот незадача: Москва рассчитывала то на Роберта Кочаряна, то на Рубика Варданяна. Сержик у РФ всегда был пешкой второго сорта. И если Варданян еще не скоро получит возможность конкурировать с Саргсяном и другими, то Кочарян никуда не делся. И если Москва будет выбирать, то Саргсяну почти ничего не светит.

Возможно, именно поэтому заседание, которое провел Саргсян, завершилось предложением начать сбор средств на ту самую "борьбу". Спонсоров нет, потому на свалке истории снова пересчитывают мелочь

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