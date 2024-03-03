В США заявили о потере Байденом своих сторонников

Каждый десятый сторонник президента США Джо Байдена на выборах 2020 года готов теперь проголосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Как передает Day.Az, на это указывают опросы, проведенные The New York Times совместно с Сиенским колледжем.

Согласно данным опросов, лишь 83 процента избирателей, проголосовавших за Байдена четыре года назад, намерены поддержать действующего президента. При этом Трамп сейчас опирается на поддержку 97 процентов своих прежних сторонников.

Кроме того, результаты опроса показывают недовольство гражданами США политикой нынешней администрации. 47 процентов американцев полагают, что их президент не справляется со своими обязанностями. Лишь четверть опрошенных верят, что Соединенные Штаты "движутся в верном направлении". Среди основных проблем участники опроса выделяют ситуацию в экономике.

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