В России на железнодорожном мосту произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Инцидент зафиксирован в Самарской области. Сегодня утром неизвестные пытались подорвать опоры моста на участке железной дороги Звезда-Чапаевск. В результате повреждены металлические конструкции моста, но опоры не пострадали.

На данный момент остановлены три пассажирских поезда и один электропоезд из Москвы.

В районе взрыва работают спецслужбы и силы безопасности. Информации о погибших и раненых нет.

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