В Кыргызстане произошло землетрясение
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На севере Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такие данные приводит институт сейсмологии республики на своем сайте.

По информации института, эпицентр подземных толчков располагался в Иссык-Кульской области, в 35 км к северу от города Чолпон-Аты и в 190 километрах от Бишкека.

Информация о пострадавших не приводится.

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