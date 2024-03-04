https://news.day.az/world/1642039.html В Кыргызстане произошло землетрясение
В Кыргызстане произошло землетрясение
На севере Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,8.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такие данные приводит институт сейсмологии республики на своем сайте.
По информации института, эпицентр подземных толчков располагался в Иссык-Кульской области, в 35 км к северу от города Чолпон-Аты и в 190 километрах от Бишкека.
Информация о пострадавших не приводится.
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