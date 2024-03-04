Начались новые крупномасштабные учения НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство "Associated Press".

По информации, учения проводятся в Финляндии, Норвегии и Швеции с целью усилению обороны приграничных районов этих стран.

В учениях "Nordic Response", которые продлятся около двух недель в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции, примут участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.

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