https://news.day.az/world/1642046.html Начались новые крупномасштабные учения НАТО
Начались новые крупномасштабные учения НАТО
Начались новые крупномасштабные учения НАТО.
Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство "Associated Press".
По информации, учения проводятся в Финляндии, Норвегии и Швеции с целью усилению обороны приграничных районов этих стран.
В учениях "Nordic Response", которые продлятся около двух недель в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции, примут участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.
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