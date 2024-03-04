https://news.day.az/world/1642059.html НАТО отклонило предложение Франции по Украине
НАТО отклонило предложение Франции по Украине
Начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Бурхард направил коллегам по НАТО предложение рассмотреть возможность размещения войск альянса в Украине, но получил отрицательный ответ.
Как сообщает Day.Az, об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера.
Даалдер отметил, что эта идея была озвучена за несколько недель до того, как президент Франции Эмманюэль Макрон публично упомянул о такой возможности.
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