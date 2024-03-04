НАТО отклонило предложение Франции по Украине

Начальник Генштаба ВС Франции Тьерри Бурхард направил коллегам по НАТО предложение рассмотреть возможность размещения войск альянса в Украине, но получил отрицательный ответ.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера.

Даалдер отметил, что эта идея была озвучена за несколько недель до того, как президент Франции Эмманюэль Макрон публично упомянул о такой возможности.

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