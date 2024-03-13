В России накрыли армянскую банду наркоторговцев

Сотрудники ФСБ задержали в Чехове (Россия) членов преступной группы из граждан Армении, организовавших производство и продажу синтетических наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом в среду ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории городского округа Чехов Московской области проведена операция по пресечению деятельности преступной группы, сформированной из числа граждан Республики Армения, специализировавшихся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере", - сообщили в ЦОС. Ранее ФСБ получила информацию о том, что на территории Московской области организована подпольная лаборатория по производству наркотиков для нескольких нелегальных интернет-магазинов.

"На месте расположения нарколаборатории с поличным задержаны три гражданина Республики Армения, изъято наркотическое средство мефедрон массой не менее 86 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что установлены участники ОПГ. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Задержанные заключены под стражу. В ФСБ напомнили, что ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время ФСБ проводит мероприятия по выявлению других эпизодов преступной деятельности и причастных к ней лиц, а также проверяет возможную причастность задержанных к организации других подпольных нарколабораторий.

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