https://news.day.az/world/1644693.html В Армении пройдут учения резервистов
В Армении пройдут учения резервистов
В Армении с 15 апреля по 15 июля пройдут очередные учения резервистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было принято на заседании правительства.
Еще одни сборы были ранее анонсированы в период с 1 апреля по 28 июня. В обоих случаях будет привлечено определенное число резервистов из разных родов войск.
Сборы проводятся регулярно, по несколько раз в год.
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