В Армении пройдут учения резервистов

В Армении с 15 апреля по 15 июля пройдут очередные учения резервистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было принято на заседании правительства.

Еще одни сборы были ранее анонсированы в период с 1 апреля по 28 июня. В обоих случаях будет привлечено определенное число резервистов из разных родов войск.

Сборы проводятся регулярно, по несколько раз в год.

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