https://news.day.az/world/1646460.html Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба армянского премьера.
Отмечено, что Пашинян и Мишель заявили о важности выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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