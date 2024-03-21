Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече в Брюсселе обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба армянского премьера.

Отмечено, что Пашинян и Мишель заявили о важности выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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