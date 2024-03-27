В Армении задумались о целесообразности вступления в ЕС

Армения в настоящий момент не обсуждает вопрос о членстве в Европейском союзе, заявил спикер парламента страны Ален Симонян, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Армения не обсуждает вопрос о членстве в ЕС на данном этапе. Не думаю, что такое может произойти", - сказал Симонян журналистам в среду.

В конце февраля Симонян заявлял, что Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС.

В середине марта Европарламент принял резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата-члена Евросоюза, а также с призывом поддерживать стремление Еревана к расширению сотрудничества с ЕС.

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