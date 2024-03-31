Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что американские беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эти летательные аппараты, несомненно, принадлежат США", - отметил Муджахид.

По его словам, дроны летят с территории некоторых соседних стран. Он призвал стороны "осознать свою ответственность" в этом вопросе и прекратить агрессию.

Представитель движения обратил внимание, что соседние государства не должны позволять американским беспилотникам использовать свое воздушное пространство для нанесения вреда Афганистану.

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