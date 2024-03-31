В США опасаются использования своих разведданных для ударов по мирным гражданам
Вашингтон опасается, что Израиль может применять поставляемые США разведывательные данные для нанесения ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что "секретный меморандум", позволивший нарастить обмен разведданными между Израилем и США, был заключен после атаки радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным WSJ, эта договоренность вызывает все больше вопросов у представителей Демократической партии в Конгрессе США и правозащитников.
Член Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу рассказал изданию, что его беспокоит соответствие обмена разведданными ценностям США и их интересам национальной безопасности. В декабре он требовал от директора национальной разведки США Аврил Хейнс предоставить подробности об обмене информацией между странами.
По словам Кроу, он встречался с высокопоставленными израильскими военными и сотрудниками американской разведки. Он отметил, что в их отчетах встречались серьезные разночтения в том, что касается числа пострадавших среди мирного населения.
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