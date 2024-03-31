Бывший советник Трампа сделал дерзкое заявление об экс-президенте

У экс-президента США Дональда Трампа "недостаточно мозгов", чтобы быть диктатором. Как передает Day.Az, об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его слова приводит газета Hill.

"У него нет мозгов! Ради бога, он же застройщик!" - заявил Болтон, говоря о "диктаторских" наклонностях Трампа.

Как сообщает издание, Трамп "похвалил" нескольких иностранных лидеров стран, "которые США считают противниками". К примеру, бывший президент заявлял, что получил "прекрасные письма" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и назвал президента Китая Си Цзиньпина "очень хорошим человеком".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!