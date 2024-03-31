Токаев назначил нового вице-премьера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил вице-премьером страны Каната Бозумбаева. Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы казахстанского лидера.

"Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - сказано в сообщении.

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