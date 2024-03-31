https://news.day.az/world/1648453.html В Дагестане задержаны три человека, планировавшие теракты
В Дагестане задержаны три человека, планировавшие теракты
В Дагестане в ходе контртеррористической операции задержаны три человека, планировавших совершить теракты.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
По данным оперштаба, при задержании у террористов были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава нет. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
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