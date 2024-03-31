Эрдоган проголосовал на муниципальных выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проголосовали на муниципальных выборах.

Как сообщает Day.Az, глава государства и первая леди проголосовали на избирательном участке №3308, расположенном в районе Ускюдар Стамбула.

Отметим, что сегодня в Турции выбирают мэров городов, муниципалитетов и других органов местной власти. В них, по данным ЦИК, примут участие 61,4 млн избирателей.

По данным МВД Турции, безопасность выборов обеспечивают порядка 600 тыс. представителей органов правопорядка, а также волонтеры.

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