https://news.day.az/world/1648492.html В Турции завершились муниципальные выборы
В Турции завершились муниципальные выборы
Голосование на выборах в органы местного самоуправления в Турции завершилось.
Как передает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщил Высший избирательный совет Турции (YSK).
Отметим, что помимо кандидатов от 34 политических партий на выборах боролись и независимые кандидаты. На выборах проголосовали более 61 миллиона 441 тысячи избирателей.
По всей стране установлено более 206 тысяч урн для голосования.
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции выдвинула Мурата Курума на пост мэра Стамбула.
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