В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в Вантаа, три школьника пострадали. Об этом говорится в заявлении на сайте финской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Правоохранительные органы были направлены ​​к месту происшествия около 9:08, в 9:40 прибыли на место для расследования инцидента", - сообщили в полиции.

Отмечается, что подозреваемый арестован, расследование по данному делу продолжается.

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