Пожар в Стамбуле - есть погибшие и раненые
Число погибших при пожаре в ночном клубе в стамбульском районе Шишли увеличилось.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на NTV.
Число погибших достигло 10, раненых - 13.
15:53
Число погибших при пожаре в ночном клубе в стамбульском районе Шишли увеличилось.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на NTV.
Число погибших достигло 7, раненых - 9.
15:38
Пожар вспыхнул в реконструируемом здании ночного клуба в Стамбуле.
Как передает турецкий корреспондент Day.Az, об этом сообщил местный телеканал "NTV Haber".
При пожаре погибли двое, еще двое пострадали.
На место происшествия было направлено большое количество полицейских, пожарных и бригад скорой медицинской помощи.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре