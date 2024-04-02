Пожар в Стамбуле

- есть погибшие и раненые

Число погибших при пожаре в ночном клубе в стамбульском районе Шишли увеличилось.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на NTV.

Число погибших достигло 10, раненых - 13.

15:53

Число погибших при пожаре в ночном клубе в стамбульском районе Шишли увеличилось.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на NTV.

Число погибших достигло 7, раненых - 9.

15:38

Пожар вспыхнул в реконструируемом здании ночного клуба в Стамбуле.

Как передает турецкий корреспондент Day.Az, об этом сообщил местный телеканал "NTV Haber".

При пожаре погибли двое, еще двое пострадали.

На место происшествия было направлено большое количество полицейских, пожарных и бригад скорой медицинской помощи.

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