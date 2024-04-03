В Армении неизвестный в маске попытался ограбить почтовое отделение

Ереване неизвестный в маске и с пистолетом попытался ограбить отделение национального почтового оператора, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Инцидент произошел 3 апреля около 09:05 на улице Арташисян. Злоумышленник вошел в отделение почты и, угрожая оружием сотрудникам, потребовал поместить деньги в полиэтиленовый пакет.

Сотрудники отделения, однако, отказались выполнить его требование, после чего преступник сбежал.

Полиция уже установила личность нападавшего.

Стоит отметить, что это отделение подверглось нападению уже в третий раз.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!