https://news.day.az/world/1649209.html В Армении неизвестный в маске попытался ограбить почтовое отделение
В Армении неизвестный в маске попытался ограбить почтовое отделение
Ереване неизвестный в маске и с пистолетом попытался ограбить отделение национального почтового оператора, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Инцидент произошел 3 апреля около 09:05 на улице Арташисян. Злоумышленник вошел в отделение почты и, угрожая оружием сотрудникам, потребовал поместить деньги в полиэтиленовый пакет.
Сотрудники отделения, однако, отказались выполнить его требование, после чего преступник сбежал.
Полиция уже установила личность нападавшего.
Стоит отметить, что это отделение подверглось нападению уже в третий раз.
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