Рейтинг Пашиняна рухнул

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума, составив в марте 8%. Такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если в январе 2023 его деятельность положительно оценили 13,8% респондентов, а в марте - 16,2%, то в марте 2024 года только 8% опрошенных положительно оценили его деятельность, а 75% - отрицательно", - отметил глава представительства Gallup International Арам Навасардян.

Социологический опрос проводился в конце марта по телефону, в нем приняли участие 1101 человек. Погрешность составляет 3%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!