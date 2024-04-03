Направлявшийся из Ханкенди в Армению Саркис Галстян задержан в Горусе

Саркис Галстян, продолжавший жить в Ханкенди после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, недавно вместе с женой уехал в Армению.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Галстян был задержан в Горусе сотрудниками Службы национальной безопасности Армении.

Армянские СМИ попытались уточнить данную информацию в Службе национальной безопасности, но от них потребовали направить письменный запрос. Кроме того, родственники Галстяна, проживающие в Армении, не опровергли и не подтвердили информацию о его задержании.

Представители СМИ направили запрос в Службу национальной безопасности Армении, но ответа пока не получили.

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