https://news.day.az/world/1649345.html Финляндия предложила закрыть границу с Россией "до дальнейшего уведомления"
Финляндия предложила закрыть границу с Россией "до дальнейшего уведомления"
Министерство внутренних дел Финляндии "до дальнейшего уведомления" предлагает продлить закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией, следует из повестки заседания правительства, намеченного на 4 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
МВД предлагает кабмину утвердить постановление: "Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре