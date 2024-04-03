Финляндия предложила закрыть границу с Россией "до дальнейшего уведомления"

Министерство внутренних дел Финляндии "до дальнейшего уведомления" предлагает продлить закрытие автотранспортных пунктов пересечения на границе с Россией, следует из повестки заседания правительства, намеченного на 4 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

МВД предлагает кабмину утвердить постановление: "Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты".

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