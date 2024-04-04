В Иране ждут от ЕС "решительных действий"

Иран ожидает от Европейского союза (ЕС) "реальных и немедленных действий" в связи с ударом, нанесенным Израилем по консульскому отделу посольства исламской республики в Дамаске.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Ожидаем от ЕС решительного осуждения этого преступления, а также реальных и немедленных действий в этой связи", - приводятся слова министра в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Абдоллахиян также вновь возложил на Соединенные Штаты, оказывающие поддержку Израилю, "всю полноту ответственности за эскалацию напряженности" в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!