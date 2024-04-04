Вашингтон не поддерживает идею признания Палестины через ООН

США поддерживают решение вопроса о международном признании палестинского государства только путем прямых переговоров с заинтересованными сторонами, а не через структуры ООН. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли Вашингтон снова наложить вето на заявку Палестины на получение статуса полноценного члена в ООН, Миллер заявил, что не готов спекулировать о том, какое решение будет принято. "Но мы всегда ясно давали понять, что считаем, несмотря на поддержку [идеи] создания независимого палестинского государства <...>, что это (международное признание Палестины - прим. ТАСС) должно произойти путем прямых переговоров между сторонами - именно этого мы сейчас и добиваемся, - а не через Организацию Объединенных Наций", - пояснил он.

3 апреля постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что председательствующая в Совете Безопасности (СБ) ООН Мальта в апреле начала процесс рассмотрения заявки Палестины по принятию во всемирную организацию. В 2011 году аналогичная заявка палестинской стороны была отклонена.

Сейчас у Палестины в ООН есть постоянный наблюдатель. Страны с подобным статусом могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако не имеют права голоса. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

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