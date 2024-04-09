Президент России Владимир Путин назначил на должность постоянного представителя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева.

Об этом говорится в указе главы государства, передает во вторник Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в документе.

Другим указом Президент Владимир Путин освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна. Агасандян является директором Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!