Армянские военные погибли в ДТП

Четверо военных ВС Армении погибли в ДТП.

Как передает Day.Az, об этом сообщило минобороны Армении.

"12 апреля в районе 15:25 грузовик "Урал" минобороны Армении съехал с проезжей части и скатился в овраг. В результате аварии, по предварительным данным, есть четверо погибших", - говорится в заявлении.

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