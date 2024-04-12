https://news.day.az/world/1651598.html Армянские военные погибли в ДТП
Армянские военные погибли в ДТП
Четверо военных ВС Армении погибли в ДТП.
Как передает Day.Az, об этом сообщило минобороны Армении.
"12 апреля в районе 15:25 грузовик "Урал" минобороны Армении съехал с проезжей части и скатился в овраг. В результате аварии, по предварительным данным, есть четверо погибших", - говорится в заявлении.
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