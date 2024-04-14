https://news.day.az/world/1651860.html Иран ждут последствия за атаку по Израилю
Иран ждут последствия за атаку по Израилю
Иран ждут последствия за атаку по Израилю, их масштаб будет зависеть от ущерба.
Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала CNN заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.
"Они [иранцы] столкнутся с последствиями нападения, которые будет зависеть от того, какой ущерб будет нанесен Израилю", - сказал он.
Конрикус также подтвердил, что США перехватили некоторые из иранских дронов.
В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил десятки БПЛА со своей территории в сторону Израиля.
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