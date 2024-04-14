Иран ждут последствия за атаку по Израилю, их масштаб будет зависеть от ущерба.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала CNN заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Они [иранцы] столкнутся с последствиями нападения, которые будет зависеть от того, какой ущерб будет нанесен Израилю", - сказал он.

Конрикус также подтвердил, что США перехватили некоторые из иранских дронов.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил десятки БПЛА со своей территории в сторону Израиля.

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