В Турции произошло землетрясение

В средиземноморском регионе Турции произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило турецкое Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (AFAD).

Землетрясение магнитудой 4 произошло на глубине 6 км.

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