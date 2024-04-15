https://news.day.az/world/1652021.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В средиземноморском регионе Турции произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило турецкое Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (AFAD).
Землетрясение магнитудой 4 произошло на глубине 6 км.
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