Эрдоган и эмир Катара обсудили региональные вопросы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Темимом бин Хамедом Ас-Сани, передает Day.Az.

В ходе беседы обсуждались отношения Турции и Катара, глобальные и региональные вопросы.

Эрдоган заявил, что исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве. Президент подчеркнул, что крайне важно предотвратить распространение напряженности в регионе.

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