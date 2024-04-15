https://news.day.az/world/1652261.html Эрдоган и эмир Катара обсудили региональные вопросы
Эрдоган и эмир Катара обсудили региональные вопросы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Темимом бин Хамедом Ас-Сани, передает Day.Az.
В ходе беседы обсуждались отношения Турции и Катара, глобальные и региональные вопросы.
Эрдоган заявил, что исламский мир должен активизировать свои усилия в единстве. Президент подчеркнул, что крайне важно предотвратить распространение напряженности в регионе.
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