ХАМАС отказалось идти на уступки Израилю

ХАМАС не пойдет на уступки в диалоге с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, а также не откажется от требования полного вывода израильской армии из палестинского анклава.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель палестинского движения Иззат ар-Ришк в Telegram.

По его словам, единственной гарантией защиты палестинского народа является полное прекращение огня. Иззат ар-Ришк добавил, что ХАМАС отказывается идти на какие либо уступки "по вопросу о необходимости полного вывода [израильских сил] из Газы и свободному возвращению перемещенных лиц" в северные районы анклава.

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