Иран предупредил Израиль

Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если [Израиль] попытается тронуть иранскую землю, определенно, получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим. Если [Израиль] совершит еще одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами", - приводит его слова агентство IRNA

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