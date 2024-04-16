Фонд Сороса выгоняют из Кыргызстана

Фонд "Сорос-Кыргызстан" прекращает свою деятельность в республике в связи с принятием закона о некоммерческих организациях, передает Day.Az со ссылкой на кыргызские СМИ.

Отмечается, что фонд прекратил свою деятельность в связи с новыми законодательными требованиями.

Закрытию фонда предшествовала переписка между президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, в которой глава кыргызского государства призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.

Поправки в закон "О некоммерческих организациях", получившие название "закон об иноагентах", были подписаны президентом Кыргызстана 2 апреля. Изменения ужесточают правила работы для неправительственных (НПО) и некоммерческих (НКО) организаций. В частности, теперь уполномоченные госорганы смогут требовать от организаций, получающих деньги от зарубежных доноров, дополнительную отчетность, посещать их мероприятия, а налоговой службе разрешили устраивать внеплановые проверки. Признанные "иностранными представителями" НПО и НКО обяжут сопровождать свои публикации соответствующей маркировкой.

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