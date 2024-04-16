Здание биржи сгорело в Копенгагене

Сильный пожар охватил во вторник здание фондовой биржи 17 века в Копенгагене - одно из старейших в датской столице, его знаменитый шпиль рухнул, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Здание, расположенное рядом с дворцом Кристиансборг, где заседает парламент, является популярной туристической достопримечательностью. Его характерный шпиль, выполненный в форме хвостов четырех драконов, сплетенных вместе, достигал в высоту 56 метров.

Огромные клубы дыма поднялись утром над центром города, было видно, как люди бросаются внутрь здания, чтобы спасти ценные артефакты, в том числе картины. Министр культуры Дании Якон Энгель-Шмидт сказал, что было "трогательно" видеть, как прохожие помогают спасателям "спасти из горящего здания сокровища искусства и культовые изображения".

В здании, построенном в 1615 году, находится штаб-квартира Датской торговой палаты. Глава палаты Брайан Миккельсен тоже помогал выносить картины из здания.