Главком ВВС Ирана предупредил Израиль

Бомбардировщики Су-24 иранских ВВС будут участвовать в возможном нападении на Израиль в случае его военного ответа на операцию "Правдивое обещание" (массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства), которая последовала за израильским авиаударом по иранскому консульству в Дамаске. Об этом заявил главнокомандующий ВВС армии Ирана генерал-майор Хамид Вахиди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я советую врагам Ирана не совершать стратегических ошибок, так как мы готовы к приказу верховного главнокомандующего нанести удары по целям, особенно с использованием бомбардировщиков Су-24", - приводит его слова иранское агентство Tasnim. Как отметил Вахиди, "на данный момент уровень боеготовности бомбардировщиков Су-24 как никогда высок" и если враг захочет совершить стратегическую ошибку, то Иран нанесет "удар, который будет невозможно компенсировать".

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