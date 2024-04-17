Иран считает, что его операция против Израиля изменила баланс сил на Ближнем Востоке

Операция "Правдивое обещание" (массированный удар ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства), проведенная иранскими ВС в ответ на авиаудар Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, изменила баланс сил в Ближневосточном регионе. Таким мнением поделился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в своем послании командующему армией генерал-майору Абдулрахиму Мусави по случаю национального Дня армии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несомненно, эта полезная и сложная военная операция, проведенная в соответствии с принципом легитимной обороны и общепризнанными международными законами и нормами, изменила баланс сил в Ближневосточном регионе и еще раз продемонстрировала сдерживающую мощь вооруженных сил страны по отношению к врагам ислама и Ирана", - приводит текст документа иранский телеканал Press TV. По словам Абдоллахияна, эти действия также способствовали "росту патриотизма среди иранцев".

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на многочисленные преступления, в том числе атаку с воздуха на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Тегеран заявил, что целями его ударов по Израилю были военные объекты. Армия обороны Израиля сообщила, что перехватила 99% из примерно 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим. В МИД Ирана заявили, что Тегеран не стремится к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, но намерен отвечать на любые незаконные и иррациональные действия в отношении республики.

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