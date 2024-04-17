https://news.day.az/world/1652843.html Бельгия призовет ЕС к новым санкциям против Ирана
Бельгия призовет ЕС к новым санкциям против Ирана
Бельгия в качестве председателя Совета ЕС призовет лидеров Евросоюза на саммите сообщества ввести новые санкции против Ирана, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Бельгия в качестве председателя Совета ЕС призовет к новым санкциям ЕС. В то же время мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы избегать новой эскалации в регионе", - заявил Де Кроо.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре