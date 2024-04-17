Бельгия призовет ЕС к новым санкциям против Ирана

Бельгия в качестве председателя Совета ЕС призовет лидеров Евросоюза на саммите сообщества ввести новые санкции против Ирана, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Бельгия в качестве председателя Совета ЕС призовет к новым санкциям ЕС. В то же время мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы избегать новой эскалации в регионе", - заявил Де Кроо.

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