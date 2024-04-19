В России разбился военный самолет

В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России, летчики катапультировались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Отмечается, что трое членов экипажа эвакуированы группой спасения, идет поиск еще одного летчика.

По данным ведомства, причиной аварии с Ту-22М3, предварительно, стала техническая неисправность.

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