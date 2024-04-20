Министры обороны государств-членов ШОС соберутся в Астане

В Астане пройдет Совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

По информации, мероприятие состоится 26 апреля 2024 года. Совещание организовано в рамках председательства Казахстана в ШОС.

Деятельность совещания направлена на укрепление мер доверия в военной области, содействие в обеспечении мира и стабильности в регионе, координацию усилий, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам региональной безопасности.

Ожидается прибытие глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ее генерального секретаря, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации и министра обороны Республики Беларусь.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!